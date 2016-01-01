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Главная  /  Репортажи  /  Зима вернулась в Марий Эл

Зима вернулась в Марий Эл

Автор:
Андрей Иванов
Дата публикации:
13:34
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  • 0

С 19 на 20 апреля наступила зима. Там только с числом ошибка правильно сегодняшнее 20 апреля, а не 19 как на видео сказал

  • 17
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Комментарии (0)

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