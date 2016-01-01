Зима вернулась в Марий Эл

Автор: Андрей Иванов Дата публикации: 13:34

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С 19 на 20 апреля наступила зима. Там только с числом ошибка правильно сегодняшнее 20 апреля, а не 19 как на видео сказал