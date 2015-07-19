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Зима вернулась в Зеленодольск

Автор:
Таңсулпан Гайнуллина
Дата публикации:
13:30
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  • 0

С раннего утра идет снег. Градусник показывает -2. По ощущениям как - 10. Во дворе 20 апреля.

  • 17
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Комментарии (0)

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