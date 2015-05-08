Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работы по благоустройству Новой площади по программе "Моя улица"

Работы по благоустройству Новой площади по программе "Моя улица"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:26
  • 17
  • 0

Работы по благоустройству Новой площади по программе "Моя улица".

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
15:10 | Uwis
Холодный ветреный, но солнечный день в Москве
27 0
13:23 | Artem_077
В Москве на площади Революции идёт подготовка к отлитию колокола
204 0
08.05.2015 12:36 | Гринфельд Павел
Иностранные гости приезжают в Москву