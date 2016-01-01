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Подтопленный подвал жилого дома в городе Рубцовск Алтайского края

Автор:
RUBTSOVSK_13
Дата публикации:
15:12
  • 11
  • 0

В городе Рубцовск Алтайского края вода подтапливает погреба, гаражи, подвалы многоэтажных домов и учреждений.

  • 11
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