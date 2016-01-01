Разбитая дорога в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края

Автор: Аноним Дата публикации: 15:18

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Город Николаевск-на-Амуре Хабаровский край. Осенью (перед заморозками и снегом) 2016 проложили газ, весной 2017, после того как снег оттаял, дорога по улице 2-я Батарейная превратилась в непреодолимое препятствие для пешеходов и транспорта. Поход на работу, в школу и обратно - сейчас опасное путешествие (по щиколотку в глиняной жиже, провалы в дороге достигают от 0,5 до 1 м.) Вызвать такси, "Скорую помощь" и т.п. невозможно, т.к. машины просто не проедут.