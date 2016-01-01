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Замусоренная территория сквера в Нижнем Новгороде

Автор:
Модест Никитин
Дата публикации:
15:20
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Очень сильно замусорен сквер между ул. Сестер Рукашниковых 24 "А" и ул. Бекетова 38 "А" города Нижнего Новгорода. Урны всегда переполнены, не убранная листва, мусор, упавшие ветки деревьев, поваленные деревья. Вдоль тротуара этого сквер на газоне уже как четыре года валяется не убранный упавший электрический столб. В плохом состоянии пешеходные дорожки, ржавеют урны, нет совсем освещения, деревья весной не "белят", нет ни ежедневной уборки, и субботников тоже нет. В местную администрацию не однократно обращались они -постоянно ссылаются на нехватку средств и не хотят благоустраивать и поддерживать порядок в данном сквере- это безобразие и произвол.

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