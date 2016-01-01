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Метель обрушилась на город Киров

Автор:
Krepodgy
Дата публикации:
15:45
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Сильнейшая метель и ветер 20-го апреля. Не удивительно, если от такого ветра, течение повернет в обратную сторону.

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