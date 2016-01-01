В лесах московского региона начался пожароопасный период

Автор: denis947 Дата публикации: 15:49

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В лесах московского региона начался пожароопасный период. Как сообщает управление МЧС в московских природных территориях с начала года зафиксировано уже более 40 возгораний прошлогодней сухой травы и слоев органических остатков на поверхности почвы в лесах. Возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за преднамеренного пала сухой травы, что является нарушением соблюдения правил пожарной безопасности в парковых и лесных зонах. С 19 по 21 апреля 2017 года МЧС России проводит командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, в которых принимают участие органы управления и силы ведомства и территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС).