В лесах московского региона начался пожароопасный период
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:49
-
- 32
В лесах московского региона начался пожароопасный период. Как сообщает управление МЧС в московских природных территориях с начала года зафиксировано уже более 40 возгораний прошлогодней сухой травы и слоев органических остатков на поверхности почвы в лесах. Возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за преднамеренного пала сухой травы, что является нарушением соблюдения правил пожарной безопасности в парковых и лесных зонах. С 19 по 21 апреля 2017 года МЧС России проводит командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, в которых принимают участие органы управления и силы ведомства и территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
- 32
Комментарии (0)