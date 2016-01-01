На 30 станциях Московского метро установили ящики для обратной связи
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 17:11
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На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линиях Московского метрополитена установили ящики для обратной связи. Пассажиры теперь могут в них оставлять предложения и пожелания по работе подземки. Красные ящики, оформленные в фирменном стиле «Московского транспорта», можно увидеть в кассовых залах. Всего на 30 станциях установили 47 таких ящиков.
- 23
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