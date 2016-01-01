Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На 30 станциях Московского метро установили ящики для обратной связи

На 30 станциях Московского метро установили ящики для обратной связи

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:11
  • 23
  • 0

На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линиях Московского метрополитена установили ящики для обратной связи. Пассажиры теперь могут в них оставлять предложения и пожелания по работе подземки. Красные ящики, оформленные в фирменном стиле «Московского транспорта», можно увидеть в кассовых залах. Всего на 30 станциях установили 47 таких ящиков.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
18:03 | LaimeLaim
Очистка чаши фонтана на площади Революции
18 0
13:33 | Uwis
Новый вестибюль станции "Парк Победы"
20 0
09:40 | Uwis
До 28 июня закрыт на ремонт один из эскалаторов большого наклона станции метро "Киевская"