На 30 станциях Московского метро установили ящики для обратной связи

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17:11

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На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линиях Московского метрополитена установили ящики для обратной связи. Пассажиры теперь могут в них оставлять предложения и пожелания по работе подземки. Красные ящики, оформленные в фирменном стиле «Московского транспорта», можно увидеть в кассовых залах. Всего на 30 станциях установили 47 таких ящиков.