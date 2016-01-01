Таинство создания колокола на фестивале "Пасхальный дар"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:18

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На площади Революции все желающие смогли сегодня увидеть все стадии по созданию колокола. Длительность изготовления около 7-ми часов. В рамках фестиваля "Пасхальный дар" был отлит настоящий колокол весом 75 кг. Четверо литейщиков из мастерских Данилова монастыря во главе с иеродиаконом Романом продемонстрировали горожанам и гостям столицы как создаются настоящие колоколы, как плавится металл, как заливают в форму. Собравшиеся с интересом смотрели на таинства создания, снимали на своим гаджеты и задавали свои вопросы литейщикам. Как рассказал иеродиакон Роман сейчас много людей интересуется и изготовлением, и звонарским мастерством. Отлитый колокол будет установлен в молодежном центре напрпотив Даниловского монастыря.