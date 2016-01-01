Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 20 апреля 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 17:13
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- 21
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 20 апреля, вошли репортаж Лагутиной Татьяны об апрельском снегопаде в Белгороде, репортаж Анциферова Евгения о снегопаде в Белгородской области, репортаж Карась Андрея о весеннем снегопаде в Белгороде, репортаж Лысых Александра о том, как в Старом Осколе из-за снегопада упало дерево, репортаж Фетисова Валерия о том, как в Воронеже продолжается снегопад, репортаж Соболенко Михаила о том, как Пензу замело снегом, репортаж Дубровского Владимира о том, как сильный снегопад с метелью обрушился на Тамбовскую область, репортаж Дубровского Владимира о том, как экстремально сильный снегопад обрушился на Тамбовскую область, репортаж Данилюка Олега о том, как в Крым вернулась зима, репортаж автора Maxim Dombrovsky о том, как Симферополь завалило снегом, репортаж автора Влад Влад о том, как в Харькове прошел снегопад и репортаж автора UZBALL о том, как Днепр завалило снегом.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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