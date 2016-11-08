Ремонт дороги в селе Борщово Брянской области

Автор: Kurday Дата публикации: 17:55

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Здравствуйте, пишу вам в редакцию что бы рассказать, как эффектно потратить деньги главе Администрации на ремонт дороги. Просто нужно пригнать грейдер и взрыхлить укатанное полотно из щебня. Эффект прекрасный, где были ямы они исчезнут, а где сорвали щебень, там они появятся. Так может не нужен этот грейдер, а просто купить на эти деньги щебня и присыпать небольшие ямы. Ведь дорога до этого шевеления была хорошей.