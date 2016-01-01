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Убитая дорога в городе Кировск

Автор:
Максим Лисничий
Дата публикации:
17:58
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Уже год не делают дорогу в городе Кировск. На дороге образовались многочисленные ямы.

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