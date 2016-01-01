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В Москве проходит выставка "Mobile & Digital Форум‑2017"

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:04
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Mobile & Digital Форум‑2017 – единственная выставка в России, посвященная мобильным устройствам и цифровой технике, аксессуарам, а также технологиям и продуктам потребительского сегмента IoT - Интернета Вещей. Проводится в России с 2009 года и является традиционным местом встречи крупнейших производителей и разработчиков, дилеров и дистрибьюторов, розничных сетей и онлайн торговых площадок, СМИ, конечных потребителей и другой аудитории.

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