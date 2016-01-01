Специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты "INTERCHARM professional"
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 18:29
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INTERCHARM professional – крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. Мероприятие сочетает экспозицию из отечественных и зарубежных разработок в сфере профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа; и программу профессиональных мероприятий – практических конференций, симпозиумов, мастер-классов и чемпионатов.
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