Специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты "INTERCHARM professional"

Автор: Sargo Дата публикации: 18:29

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INTERCHARM professional – крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. Мероприятие сочетает экспозицию из отечественных и зарубежных разработок в сфере профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа; и программу профессиональных мероприятий – практических конференций, симпозиумов, мастер-классов и чемпионатов.