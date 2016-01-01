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Непроходимый тротуар в Самаре

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
18:50
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В Самаре на ул. Запорожской (район парка Дружба) тротуар, который был раскопан и засыпан на скорую руку коммунальными службами, стал непроходимым. Отсутствие асфальтового покрытия и сильная грязь мешают жителям этого района передвигаться привычным маршрутом. Тк. тротуар отсутствует жители вынуждены передвигаться по газону, который в этом месте очень круто расположен. Родители с колясками и маленькими детьми идут в обход. Остальные граждане с трудом преодолевают проблемный участок.

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