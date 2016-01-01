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Кировскую область замело снегом

Автор:
LIZALIZA
Дата публикации:
20:09
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20 апреля. Город Котельнич в Кировской области замело снегом.

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