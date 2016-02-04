Тренировка МЧС на потенциально опасном объекте ОАО «Аурат» на севере столицы

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49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183447

20 апреля в Северном округе столицы сотрудниками МЧС проведена штабная тренировка на потенциально опасном объекте ОАО «Аурат», который производит коагулянты и химические вещества, применяемые для очистки воды, поступающей в водопроводные системы.По замыслу учений на территории ОАО «Аурат» вследствие утечки газа произошёл взрыв в котельной. Возникли очаги пожара. Взрывной волной повреждены технологические продуктопроводы, ёмкость для хранения соляной кислоты и железнодорожная цистерна, находящаяся на пункте слива. В результате ЧП пострадали 34 человека из числа работников объекта. Было проведено оповещение и подача речевой информации о факте аварии и порядке действий. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения поставили водяную завесу. Поисково-спасательные подразделения провели разведку зоны ЧС. Спасательная группа обнаружила пострадавших, вынесла их за пределы заражённой зоны на носилках и транспортировала их к пункту приёма пострадавших. Бригады ЦЭМП осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, после чего направили пострадавших в медицинские учреждения. Оперативная группа провела рекогносцировку маршрутов выдвижения и ввода сил для проведения АСДНР, а также расчёты на привлечение сил и средств для ликвидации ЧС. НАСФ предприятия привели в готовность к действиям по предназначению и приступили к ликвидации ЧС согласно расчёту, разворачивается пост РХН для контроля окружающей среды. Химик-разведчик провёл разведку зоны чрезвычайной ситуации и определил концентрацию АХОВ. С целью определения границы очага заражения увидели развёртывание и работу подразделения Центра гигиены и эпидемиологии САО Москвы. Дополнительно прибывающие пожарные расчёты провели мероприятия по осаждению заражённого облака. Для этих целей привлечены подъёмные механизмы.Главы управ районов организовали мероприятия по защите населения от ЧС и оповещение о порядке действий с использованием средств массовой информации, а также приводят в готовность посты РХН для контроля обстановки. Организован пункт временного размещения населения, развёрнутый на базе Дворца спорта «Динамо» к приёму отселяемых, где организованы мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения. Всего в учениях было задействовано: 8 единиц пожарно-спасательной техники, 35 человек личного состава местного гарнизона пожарной охраны, 2 единицы поливомоечной техники ГБУ «Автомобильные дороги САО»; 2 бригады ЦЭМП. Организаторами штабной тренировки выступили: Префектура САО г. Москвы, Управление по САО ГУ МЧС России по г. Москве, Уравление по САО ГОЧСиПБ г. Москвы. В ходе проведения тренировки отработан показ практических действий сил и средств территориального окружного звена МГСЧС по САО. Совершенствовались практические навыки Комиссии Префектуры САО Москвы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в управлении проведения мероприятий по защите населения и территорий, поддержанию устойчивого функционирования организаций ЧС. Оценена полнота и реальность планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС органов исполнительной власти и организаций, расположенных на территории САО Москвы.