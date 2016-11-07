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Выброс "тормозного парашюта" у мусоровоза в Истре

Автор:
malikov67
Дата публикации:
21:23
  • 16
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Не особо быстро вроде ехали, но тормозить КамАЗ стал необычно. Из бункера с мусором выбросился тормозной парашют, как у истребителей.

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Комментарии (0)

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