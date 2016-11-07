Выброс "тормозного парашюта" у мусоровоза в Истре

Автор: malikov67 Дата публикации: 21:23

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Не особо быстро вроде ехали, но тормозить КамАЗ стал необычно. Из бункера с мусором выбросился тормозной парашют, как у истребителей.