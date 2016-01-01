В поездах Люблинско-Дмитровской линии начали объявлять станции на английском языке

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 21:18

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В поездах Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начали объявлять станции на английском языке. Также можно услышать подобные объявления на Таганско-Краснопресненской, Кольцевой и Калининской линиях. На других линиях метрополитена объявления на английском языке зазвучат до конца 2017 года. Объявление станций на английском языке сделали специально для туристов, которые приедут из разных стран на Кубок конфедерации 2017 и Чемпионат Мира FIFA 2018.