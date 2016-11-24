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В Переделкино построили автодорожный путепровод

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:38
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На 18 километре Киевского направления Московской железной дороги в районе станции Переделкино завершилось строительство автодорожного путепровода. Въезды и съезды с эстакады оснащены автоматической противогололедной системой. Сейчас здесь укладывают верхний слой дорожного покрытия и проводят благоустройство прилегающей территории. Открытие путепровода запланировано на второй квартал этого года. Новая дорога позволит перенаправить машины, минуя регулируемый переезд со светофором через железнодорожные пути Киевского направления. В итоге должны исчезнуть многокилометровые заторы перед переездом. Кроме того, путепровод свяжет жилые районы с Минским и Боровским шоссе.

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