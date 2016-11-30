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На станции метро "Бутырская" московского метрополитена пассажир упал под поезд

Автор:
Sargo
Дата публикации:
22:49
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На станции метро "Бутырская" московского метрополитена пассажир упал под поезд.

  • 3
  • 0

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