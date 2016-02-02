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Завтрак на двоих в Калининграде (Звериный репортёр)

Автор:
Kristi_zveri
Дата публикации:
20.04 22:51
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Город Калининград. Ретривер по кличке Чарли и попугай Ева вместе принимают пищу. Завтрак на двоих .

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