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Сильный ливень и град в городе Новочеркасске Ростовской области (18.04.2017 г.)

Автор:
Gora161
Дата публикации:
20.04 23:42
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Сильный ливень и град в городе Новочеркасске Ростовской области.

  • 16
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