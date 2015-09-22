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На Москворецкой набережной в центре столицы бетоновоз без водителя сорвало с тормозов

Автор:
OCH_INTERESNO
Дата публикации:
20.04 23:54
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На Москворецкой набережной Москвы-реки у Зарядья бетоновоз стоял на уклоне, под колесом был камень вместо тормоза. Рядом стояли две машины в ДТП с бамперами. Водитель грузовика вышел из кабины. Бетоновоз неожиданно сорвался, переехал камень и с ускорением двинулся вперед на забор. Хорошо, что перед ним не было машин. Машина ГАИ, стоящая рядом, быстро отъехала. Водитель побежал с камнем, бросая его под заднее колесо. Со второго броска камня под колесо грузовик остановился в 5 метрах от капитального забора.

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