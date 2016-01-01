XVI международная выставка профессиональной косметики проходит в Крокус Экспо с 20 по 22 апреля
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 00:11
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XVI международная выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты проходит в Крокус Экспо 20-22 апреля 2017-го года.INTERCHARM professional – крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. Мероприятие сочетает экспозицию из отечественных и зарубежных разработок в сфере профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа; и программу профессиональных мероприятий – практических конференций, симпозиумов, мастер-классов и чемпионатов.
INTERCHARM professional ежегодно в апреле становится главным центром премьер и пространством профессионального диалога между производителями, дистрибуторами, владельцами красивых бизнесов и специалистов отрасли. Знания на INTERCHARM professional – это знания из первых рук!
Высокие стандарты организации выставочного пространства и профессиональный подход к программе, вместе с мировым опытом компании организатора делают INTERCHARM professional главным проектом весны для десятков тысяч посетителей (52 000 в 2016 году) со всей страны.
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