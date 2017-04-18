Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Непогода в Казани Республики Татарстан

Непогода в Казани Республики Татарстан

Автор:
facebook1105680239491046
Дата публикации:
00:15
  • 14
  • 0

Столицу Татарстана засыпало снегом. Автомобилисты были не готовы к таким погодным условиям. Летняя резина подвела многих.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
20.04 23:42 | Gora161
Сильный ливень и град в городе Новочеркасске Ростовской области (18.04.2017 г.)
18 0
20.04 22:40 | Сергей Кирилловский
Затопленная детская площадка в городе Сокол Вологодской области
53 0
20.04 10:56 | Destructator777
Снежная погода в Йошкар-Оле
29 0
20.04 18:00 | facebook1105680239491046
Снег и ледяной дождь в Казани