В городе Кизеле Пермского края вновь растаяли дороги

14

14 0

После долгой уральской зимы и активного весеннего таяния снега многие дороги города оказались в выбоинах и ямах, из-за которых граждане испытывают неудобства при движении на автомобилях и при переходе улиц.

14

14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183464

Состояние дорожного покрытия по ул.Углегеологов и в направлении пос.Строитель соответствует комментариям, оставленным жителями в группе ВК Мой Город Кизел. Действительно, ямы на дороге, как после бомбёжки, водители вынуждены объезжать их, выезжая на встречную полосу, что создает аварийные ситуации. Люди вынуждены ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек. При этом движение на дороге, единственной связующей посёлок с городом, очень интенсивное.«В прошедшем 2016 году никакого ремонта на этом участке дороги не производилось и понятно, что в этом году просто ни проехать , ни пройти. Это ежедневно чувствуют на себе взрослое население и дети, добираясь до работы и школы.Хочется задать вопрос обеим Администрациям города, когда и как будет делаться эта дорога?При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность. Улицу Советскую закатывают два года подряд, а она опять провалилась в "злачных" местах,т.к. эти ремонты проводятся непродуманно и неграмотно.Жители устали ездить по грязи и канавам в дождь и глотать пыль в сухую погоду. Этот вопрос уже дошёл до точки кипения и если в очередной раз просто накидают в выбоины щебенку и мучку, то вывод напрашивается сам собой, власти занимаются вредительством и разбазаривают народные деньги, мы итак кормим две Администрации, так сделайте людям нормальную дорогу.