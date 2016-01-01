Выставка мобильной электроники, цифровой техники и аксессуаров проходит в Крокус Экспо с 20 по 23 апреля
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 00:51
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Выставка мобильной электроники, цифровой техники и аксессуаров "Mobile & Digital Форум‑2017" проходит в Крокус Экспо с 20-го по 23-е апреля 2017-го года.Mobile & Digital Форум‑2017 – единственная выставка в России, посвященная мобильным устройствам и цифровой технике, аксессуарам, а также технологиям и продуктам потребительского сегмента IoT - Интернета Вещей. Проводится в России с 2009 года и является традиционным местом встречи крупнейших производителей и разработчиков, дилеров и дистрибьюторов, розничных сетей и онлайн торговых площадок, СМИ, конечных потребителей и другой аудитории
В 2009-2015 гг Mobile & Digital Форум проводился как экспозиция международной выставки Consumer Electronics & Photo Expo. С 2016 года Mobile & Digital Форум проводится как отдельная выставка, что гарантирует максимальное привлечение целевой аудитории, а также позволит успешно развивать, как уже давно существующие, так и актуальные новые продуктовые направления.
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