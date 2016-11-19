На Тверской улице для проезда военной техники начали наносить разметку

Автор: denis947 Дата публикации: 01:23

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На Тверской улице для проезда военной техники начали наносить разметку. Сотрудники дорожных служб начали наносить временную разметку на ул. Тверская к 9 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник производственного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов. «Сегодня ночью комплекс городского хозяйства проводит работы по нанесению временной желтой разметки для мероприятий, связанных с парадом 9 мая, специально для прохода танков и тяжелой техники. Ул. Тверская будет разделена на шесть полос движения для спецтехники, ширина полос будет по 4,4 м, общая протяженность этого вида разметки - порядка 1 км, от Пушкинской площади до Исторического музея. Работы будут завершены к 6:00. Движение ночью будет перекрываться только частично, для автомобилистов проблем никаких не возникнет», - сообщил К.Алимов.