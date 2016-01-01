Полицейский автомобиль попал в серьезное ДТП на 28 км МКАД: пострадали двое

Автор: denis947 Дата публикации: 02:59

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На юге МКАД произошло серьезное ДТП. На внешней стороне 28 км столкнулись три автомобиля: ВАЗ, Тойота и полицейский Форд. В результате сильного удара ВАЗ вылетел с дороги и рухнул в кювет, полицейский автомобиль вылетел на обочину. Все машины получили сильные повреждения. В результате аварии двое человек получили различные травмы и были госпитализированы в 7-ю ГКБ. Все обстоятельства случившегося выясняются.