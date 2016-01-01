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Главная  /  Репортажи  /  В Якутске с приходом весны подтопило двор жилого дома

В Якутске с приходом весны подтопило двор жилого дома

Автор:
svetap13
Дата публикации:
09:21
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Двор дома в Якутске, по адресу переулок космонавта Германа Титова 8. Одна сплошная лужа. Выйти из дома можно только в резиновых сапогах.

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