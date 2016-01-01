В Якутске с приходом весны подтопило двор жилого дома

Автор: svetap13 Дата публикации: 09:21

16

16 0

Двор дома в Якутске, по адресу переулок космонавта Германа Титова 8. Одна сплошная лужа. Выйти из дома можно только в резиновых сапогах.