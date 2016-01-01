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Кировск замело снегом

Автор:
89522950605
Дата публикации:
09:14
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  • 0

Вот так зима не хочет уходить. На дворе уже 21 апреля 2017 года, а мы все еще в снегу.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

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