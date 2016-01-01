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Прохожие помогли вытолкать автомобиль из снежного плена в Кирове

Автор:
Torrnado
Дата публикации:
12:35
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Пять мужчин помогли вытащить машину из снежного плена в городе Киров.

  • 11
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