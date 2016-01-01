Свалка мусора за памятником ВОВ в Балашихе

Автор: milksolo Дата публикации: 12:46

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Месяц-полтора позвонил главному инженеру управляющей компании Зет-Сервис (они обслуживают 97% домов мкр.), позвонил и попросил убрать мусор, благо главный инженер знакомый и сказал что сегодня отправят и уберут. Проходит неделя, я отправляю фотки на почту УК -нет результата. Я отправляю на почту главы города фото и видео, звоню в секретариат, уточнить дошло ли письмо, мне сказали что письмо пришло, но глава его еще не прочел., звоню в секретариат еще через неделю, мне сказали, что письмо глава прочел, передали поручение в ЖКХ., я попросил принять меры, потому что мусор прям за плитой участников ВОВ, мне сказали, что типо сегодня все уберут. Проходит еще недели две, мне от главы города приходит письмо, с приглашением на субботник. По состоянию здоровья и не только, меня не было на субботниках, плиту привели в порядок, мусора еще больше. Выкладываю видео до и после субботника.