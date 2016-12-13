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Главная  /  Репортажи  /  На Сокольнической площади появились ограждения места стройки будущей станции метро

На Сокольнической площади появились ограждения места стройки будущей станции метро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
10:47
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На Сокольнической площади появились ограждения места стройки будущей станции метро.

  • 22
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