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Разбитые дворовые проезды в городе Ковылкино Республики Мордовия

Автор:
europeanm
Дата публикации:
12:52
  • 8
  • 0

Вот такие дворы в городе Ковылкино Республики Мордовия. И это в 21 веке. Мы платим налоги.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

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