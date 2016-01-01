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Горящее поле под Магнитогорском

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:57
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Пожар на подъезде к городу Магнитогорск, Челябинской области. Вдоль дороги горит поле.

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