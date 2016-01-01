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Главная  /  Репортажи  /  Разбитые дороги в городе Дорогобуж Смоленской области

Разбитые дороги в городе Дорогобуж Смоленской области

Автор:
b.vvvvv2015
Дата публикации:
13:01
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Центр города Дорогобуж в Смоленской области. По всему городу и Дорогобужскому району противотанковые рвы. На дорогах многочисленные ямы.

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