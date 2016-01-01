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В ДТП на Боровском шоссе пострадали 4 человека

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
13:57
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Столкнулись Субару и Опель. Опель двигался по Боровскому шоссе в сторону области. У поворота на поселок Толстопальцево водитель Опеля стал перестраиваться из среднего ряда в правый для поворота направо. Водитель Опеля пояснил, что в зеркала не видел других машин и дорога была свободной. Однако в следующее мгновение в иномарку на большой скорости врезался Субару. От сильного удара обе машины влетели в металлический отбойник. В результате аварии травмы получили три человека из автомобиля Опель и водитель Субару. Помощь пострадавшим оказали медики вертолета ЦЭМП ("МАЦ") и врачи скорой помощи. Все обстоятельства ДТП и виновник сейчас выясняются.

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