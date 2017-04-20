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Главная  /  Репортажи  /  В половодье начались холостые сбросы воды на Чебоксарской ГЭС

В половодье начались холостые сбросы воды на Чебоксарской ГЭС

Автор:
Ирина Беликова
Дата публикации:
15:31
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В половодье начались холостые сбросы воды на Чебоксарской ГЭС.

  • 32
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