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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в городе Десногорске Смоленской области

Разбитая дорога в городе Десногорске Смоленской области

Автор:
Igor719
Дата публикации:
16:38
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Разбитая дорога в городе Десногорске. На дороге образовались многочисленный ямы.

  • 19
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