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Главная  /  Репортажи  /  Комплексные учения МЧС по тушению природных пожаров проходят в Новой Москве

Комплексные учения МЧС по тушению природных пожаров проходят в Новой Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:49
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21 апреля в рамках Всероссийских командно-штабных учений МЧС России проводятся масштабные учения по тушению природного пожара на сопредельных территориях города Москвы и Московской области под руководством председателя КЧС и ПБ г. Москвы Петра Бирюкова. По тактическому замыслу учений в связи с благоприятными климатическими условиями, способствующими повышению среднесуточной температуры воздуха, создается угроза возникновения и быстрого распространения природного пожара по сухой траве и слою органических остатков на поверхности почвы в лесу. В результате неосторожного обращения с огнем граждан, проводящих отдых возле лесных массивов, начался природный пожар. Быстро развиваясь по сухой траве, огонь перекинулся на садовые постройки садоводческого товарищества, лесной массив и продолжает распространяться в направлении деревни «Зыбино». Существовала реальная угроза распространения огня на жилые и хозяйственные постройки деревни, угроза повреждения линий электропередач, а также угроза воздействия тепловой энергии на газораспределительный пункт. Для ликвидации последствий условной ЧС, органы управления и силы МГСЧС приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». К месту условного ЧС будут собраны силы МГСЧС в составе: - 68 единиц техники и 189 человек личного состава, из них комплекса городского хозяйства города Москвы 29 единиц техники и 68 работников;- к работам привлечены 4 вертолета ГКУ «МАЦ», 2 вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел» и беспилотный летательный аппарат, 2 катера и 8 надувных лодок.

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