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Пожар в жилом доме произошёл в Красноярске

Автор:
AlexKRSK24
Дата публикации:
16:28
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Пожар в деревянном доме произошёл на улице Полтавская 30 в Красноярске. О пострадавших не сообщается.

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