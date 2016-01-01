Московская международная выставка техники для активного отдыха «МОТО ВЕСНА»

Автор: Sargo Дата публикации: 16:11

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Самое массовое событие начала мотоциклетного сезона, IV международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна–2017», пройдет 21–23 апреля в павильонах 2 и 11 КВЦ «Сокольники». Впервые в истории российского выставочного движения на одной площадке соберутся мотоциклы всех крупных мировых производителей: Aprilia, Bajaj, BMW, Ducati, Harley–Davidson, Honda, Indian, KTM, Moto Guzzi, Kawasaki, Suzuki, Triumph, Yamaha и многих других. Почти все запланировали премьеры новых моделей. Впервые в России можно увидеть Harley–Davidson Road King Special, Moto Guzzi MGX–21, KTM 1290 Super Adventure и другие новейшие мотоциклы. Квадроциклы и другую внедорожную технику покажут BRP, Polaris, Yamaha. Экипировку, запчасти и тюнинг на «Мотовесне–2017» представляют как небольшие нишевые производители, так и гиганты индустрии: Akrapovic, Ohlins, Shoei, Alpinestars. Таким образом посетители составят полную и объективную картину состояния российского мотоциклетного рынка.