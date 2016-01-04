Церемония передачи храму преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках колокола, изготовленного на фестивале «Пасхальный дар»

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:27

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21 апреля 2017 состоялась церемония передачи отлитого колокола на фестивале "Пасхальный дар" храму преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Это один из 2-х колоколов отлитых на площади Революции 17 апреля, которые были подарены Мэру Москвы Сергею Собянину и Патриарху Московскому и вся Руси Кириллу, мастерами Колокольного центра Даниловского монастыря. В торжественной церемонии приняли участие руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и настоятель храма, проториерей Александр Абрамов. Алексей Немерюк поднялся на колокольню вместе с настоятелем храма и впервые новый колокол зазвучал. Колокол весит 16 кг, высотой 30 см и имеет надпись "Пасхальный дар в Светлую седмицу. Москва 2017". Многие из прихожан вспоминали когда и в какое время появились колокола на храме. Это впервые в Москве на городском фестивале горожанам и гостям столицы показали литейные работы и все этапы создания колоколов. Для города это прекрасная традиция создавать и дарить храмам новые колокола.