Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Церемония передачи храму преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках колокола, изготовленного на фестивале «Пасхальный дар»

Церемония передачи храму преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках колокола, изготовленного на фестивале «Пасхальный дар»

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:27
  • 27
  • 1

21 апреля 2017 состоялась церемония передачи отлитого колокола на фестивале "Пасхальный дар" храму преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Это один из 2-х колоколов отлитых на площади Революции 17 апреля, которые были подарены Мэру Москвы Сергею Собянину и Патриарху Московскому и вся Руси Кириллу, мастерами Колокольного центра Даниловского монастыря. В торжественной церемонии приняли участие руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и настоятель храма, проториерей Александр Абрамов. Алексей Немерюк поднялся на колокольню вместе с настоятелем храма и впервые новый колокол зазвучал. Колокол весит 16 кг, высотой 30 см и имеет надпись "Пасхальный дар в Светлую седмицу. Москва 2017". Многие из прихожан вспоминали когда и в какое время появились колокола на храме. Это впервые в Москве на городском фестивале горожанам и гостям столицы показали литейные работы и все этапы создания колоколов. Для города это прекрасная традиция создавать и дарить храмам новые колокола.

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    19:11
    http://www.mskagency.ru/materials/2659644
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
18:47 | LaimeLaim
Обзор погоды в столице 21 апреля
17 0
18:12 | LaimeLaim
Дорожные работы в Большом Трёхсвятительском переулке в центре Москвы
25 0
10.04 21:31 | Uwis
Храм святой мученицы Татианы при МГУ
23 0
19.04 17:29 | Uwis
Площадка фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади
1570 9
04.01.2016 16:39 | Artem_077
Посленовогодняя "спецоперация" по поднятию водки на 5-й этаж прошла в центре Северодвинска