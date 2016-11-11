Мощный снегопад в Кишинёве: фотографии очевидца

Автор: Аноним Дата публикации: 17:30

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Мощнейший снегопад обрушился на Кишинёв. В связи с этим в столице объявили чрезвычайное положение. Среди населения есть погибшие и раненые.