Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обновленная высотка на Котельнической после реставрации

Обновленная высотка на Котельнической после реставрации

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:52
  • 18
  • 0

Высотку на Котельнической набережной полностью отреставрировали.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
18:47 | LaimeLaim
Обзор погоды в столице 21 апреля
17 0
18:12 | LaimeLaim
Дорожные работы в Большом Трёхсвятительском переулке в центре Москвы
24 0
14.04 16:49 | LaimeLaim
Реставрация фасада станции метро "Краснопресненская"
237 0
17.10.2016 14:43 | melkiy
В Тюмени произошёл пожар в квартире жилого дома