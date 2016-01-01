Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Гало в небе над Москвой

Гало в небе над Москвой

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:53
  • 19
  • 0

Сегодня днём можно было увидеть красивое оптическое явление-гало. Солнечная радуга долго "висела" в небе.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
18:47 | LaimeLaim
Обзор погоды в столице 21 апреля
17 0
18:12 | LaimeLaim
Дорожные работы в Большом Трёхсвятительском переулке в центре Москвы
23 0
15:23 | Elninio
В небе над Москвой можно было наблюдать гало
30 0
27.02 15:47 | Стас Наумов
Эффект гало в Новокузнецке