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Обзор погоды в столице 21 апреля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:47
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В столице слегка потеплело, было и солнце и ощущалось тепло, ближе к вечеру небо затянули облака и поднялся ветер.

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